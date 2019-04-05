video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى عرابة أبيدوس بسوهاج يستقبلون وزير الآثار بالطبل والمزمار

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:12 م
صور.. أهالى عرابة أبيدوس بسوهاج يستقبلون وزير الآثار بالطبل والمزمار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
كتب – أحمد منصور – عمرو خلف
إضافة تعليق

استقبل أهالى قرية عرابة أبيدوس، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والوفد المرافق له، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، فور وصوله معبد أبيدوس بالطبل والمزمار، واستقبله عدد من الشباب أيضا بعرض خاص بالجمال والورود.

ومن المقرر أن يزور وزير الآثار والوفد المرافق له، بقايا معبد رمسيس الثانى المكتشفة حديثا عقب اكتشاف البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثاني بأبيدوس لبهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.

ويتفقد الوزير معبد سيتى الأول ويفتتح  مشروع خفض منسوب المياه الجوفية لمعبد الأوزريون بنفس المنطقة حمام الأوزريون بمعبد أبيدوس فى سوهاج، حيث  انتهت الوزارة من أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية  فى حمام الأوزريون بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات،  فى فبراير 2019 وقد قامت الوزارة فى يونيو 2008 بإعداد وتنفيذ مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية بالأوزريون ولكنه توقف فى 2011 حتى استأنف العمل به فى أكتوبر 2016 وينتقل الوفد بعد ذلك إلى منطقة الديابات لزيارة الاكتشاف الجديد بالمنطقة الأثرية.

خالد-العنانى-وزير-الآثار
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(1)
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(3)
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(5)
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(7)
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(9)
 

وصول-وزير-الآثار-والوفد-المرافق-له-(10)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

40 سفيرا يشاركون فى جولة وزير الآثار وافتتاح مركز الزوار فى سوهاج

وزير الآثار يصل سوهاج لزيارة معبد أبيدوس وافتتاح مركز الزوار الجديد

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

وزير الاثار

ابيدوس

اكتشاف اثري




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة