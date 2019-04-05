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الجمعة، 05 أبريل 2019 08:58 م
خالد صلاح
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صور.. أجواء الفرحة تعم احتفالات "كايرو فستيفال سيتي مول" بيوم اليتيم

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:08 م
صور.. أجواء الفرحة تعم احتفالات "كايرو فستيفال سيتي مول" بيوم اليتيم احتفال كايرو فيستيفال بيوم اليتيم بمشاركة أطفال دار الأورمان
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دائمًا ما ارتبط شهر إبريل في الأذهان باحتفالات الربيع والخروج للإستمتاع بالجو البديع في المتنزهات والحدائق، لكن أيضًا يوافق الإحتفال بمناسبة خيرية يسعى للمشاركة فيها الكثيرون، حيث أن الجمعة الأولى من الشهر هي يوم الإحفال باليتيم على مستوى الجمهورية. وإيمانًا من كايرو فستيفال سيتي مول بأهمية مشاركة المجتمع وأن يصبح أكثر من مجرد مقصدًا للتسوق بل شريكًا أساسيًا في جميع المناسبات التي يهتم بها المجتمع، فقد قام المول بتنظيم فعالية مميزة لجميع الزائرين للإحتفال ب 200 طفلًا من دور رعاية الأيتام في القاهرة داخل المول واستقبل كايرو فيستيفال سيتي مول اليوم في الصباح حافلات الأطفال وسط أجواء ترفيهية واحتفالية متميزة

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الجدير بالذكر أن هذه الإحتفاليات تعكس مدى التزام "كايرو فستيفال سيتي مول" بتفعيل دورهم المجتمعي كجزء لا يتجزأ من مسئوليتهم   وترك أثراً إيجابياً في الأطفال وبخاصة الأيتام في المناسبات المختلفة وخاصةً يوم اليتيم من كل عام.

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كما تأتي احتفالية يوم اليتيم كواحدة من مبادرات عديدة تقوم بها كايرو فستيفال سيتي مول لمشاركة المصريين الإحتفال بأهم الفعاليات والمناسبات وللتواجد في قلب الأحداث التي تهم المجتمع، حيث قام المول قي وقت سابق في شهر مارس على وجه التحديد بالإحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية من أجل توعية السيدات المصريات من جميع الأعمار والخلفيات بأهمية الكشف المبكر، كما شارك المول العديد من الأمهات المصريات بعيدهن السنوي من خلال تنظيم عدد من الفعايلات الترفيهية بالتعاون مع عدد من المتاجر داخل المول، حيث أن كايرو فستيفال سيتي مول يهتم بمشاركة المتاجر في هذه الفعاليات باعتبارهم جزءًا من عائلة المول الكبيرة.

 

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اليتيم

يوم اليتيم

عيد اليتيم

كايروفسيتفال




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