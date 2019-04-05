video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 03:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.."مباشر قطر" تكشف كيف فاض كيل العرب من نظام الحمدين وصولاً لمقاطعته

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:00 ص
شاهد.."مباشر قطر" تكشف كيف فاض كيل العرب من نظام الحمدين وصولاً لمقاطعته جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك إجابات غائبة عن الوعى العربى العام حول سؤال بديهى طرحته المقاطعة العربية لقطر، وهو سؤال "لماذا الآن"، مشيراً إلى أن هذا ما يسرده كتاب "المقاطعة" للكاتب الإماراتي محمد الحمادى، ويرصد إجابات لهذه الأسئلة،استعرض الكاتب تاريخاً طويلاً من «المشكلات» التي تسبب فيها النظام القطرى لجيرانه في الخليج وأشقائه في الدول العربية الأخرى وعلى رأسها مصر، كاشفًا عن «خط مستقيم» .

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن كتاب المقاطعة يربط الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الدول العربية بتدخلات قطرية مباشرة، تمويلاً وتدريبًا ومساندة. يقول الحمادي: "إن النظام القطرى فعل كل شيء يمكن أن يبعده عن أي حل لأزمته مع جيرانه ومع العرب، كما أنه قبل ذلك فعل كل شيء يخالف المواقف العربية والمبادئ القومية، وتورطت في كل ما يهدد مصالح دول المنطقة وأمنها.

 

وبحسب التقرير أكد الحمادي أن الدول العربية تحملت ما لا يُطاق من أجل الحفاظ على قطر، ومن أجل تعديل مسلك نظامها، ودفعت دماءً كثيرة سيتحملها هذا النظام طويلاً، ودفعت من أمنها واستقرارها كثيرًا لعل تنظيم الحمدين يعود إلى صوابه ويصدق مع نفسه ومع شعبه، ربما كان اللوم الوحيد الذي توجهه شعوب دول المقاطعة إلى حكوماتها هو: لماذا كل هذا الصبر الطويل؟ ولماذا ليس قبل الآن، وهل كان يجب أن ندفع كل هذا الثمن الباهظ من دمائنا واستقرارنا وأمننا؟ ، حيث يشرح الكتاب طبيعة الدور القطري والصورة التي يقدمها لنفسه أمام الجمهور العربي، مقابل حقيقة ما يقوم به فعلا، فالأذرع الإعلامية التي تتخذ موقفًا صارخًا مع الحقوق العربية خاصة في فلسطين تتبع ذات الماكينة التي تقيم أعمق علاقة بتل أبيب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضائح قطر تتوالى.. تقرير أمريكى يفضح تمويل الدوحة لـCNN.. مدير مركز الكشف عن الإرهاب يؤكد إنفاق الملايين على محللى الأمن القومى لخدمة مصالحها.. ود"انييل جرينفيلد" يتهم واشنطن بوست بالترويج لإرهاب تميم

شاهد.."مباشر قطر" تفضح دعم تميم بن حمد للمجاز البشرية فى اليمن

إرتريا ترفض تدخلات تركيا ودعم قطر لعمليات التخريب

دول الرباعى العربى تعلن رفض استضافة قطر اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

باحث سياسى ليبى: الجيش سيطهّر طرابلس من ميليشيات قطر وتركيا

محلل سياسى اماراتى يكشف تفاصيل كتاب "أوراق قطر" ودور الدوحة فى تمويل الإرهاب

جرائم تميم

قطر

مباشر قطر

جرائم قطر

المقاطعة

اعلام الدوحة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة