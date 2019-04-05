سلسلة انفجارات وحريق هائل بمصنع للنفايات الصناعية الخطيرة فى أستراليا

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اندلع حريق ضخم فى مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الجمعة، إثر اشتعال النيران فى مصنع للنفايات الصناعية الخطيرة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن قرابة مائة عنصر من رجال الإطفاء حاولوا جاهدين أن يسيطروا على الحريق، فيما تم إخلاء المشاريع المجاورة تحسبا لامتداد ألسنة اللهب .. وأظهرت لقطات بثتها القناة سلسلة انفجارات فى المصنع تعالت معها ألسنة اللهب عشرات الأمتار فى الجو.

من جانبها .. نصحت السلطات سكان المنطقة بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، بالنظر إلى كثافة الدخان المنبعث من الحريق.

وأوضح المسؤول فى هيئة الإطفاء بالمدينة، دان ستيفنز، أن مصنعا "باردبوري" لجمع وتخزين النفايات الخطيرة هو الذى شهد اشتعال الشرارة الأولى للحريق.