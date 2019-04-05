video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سلسلة انفجارات وحريق هائل بمصنع للنفايات الصناعية الخطيرة فى أستراليا

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:01 م
سلسلة انفجارات وحريق هائل بمصنع للنفايات الصناعية الخطيرة فى أستراليا حريق - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

اندلع حريق ضخم فى مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الجمعة، إثر اشتعال النيران فى مصنع للنفايات الصناعية الخطيرة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن قرابة مائة عنصر من رجال الإطفاء حاولوا جاهدين أن يسيطروا على الحريق، فيما تم إخلاء المشاريع المجاورة تحسبا لامتداد ألسنة اللهب .. وأظهرت لقطات بثتها القناة سلسلة انفجارات فى المصنع تعالت معها ألسنة اللهب عشرات الأمتار فى الجو.

من جانبها .. نصحت السلطات سكان المنطقة بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، بالنظر إلى كثافة الدخان المنبعث من الحريق.

وأوضح المسؤول فى هيئة الإطفاء بالمدينة، دان ستيفنز، أن مصنعا "باردبوري" لجمع وتخزين النفايات الخطيرة هو الذى شهد اشتعال الشرارة الأولى للحريق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حريق هائل يلتهم مبانى وسيارات شمال كوريا الجنوبية وفرار الآلاف

صور.. العالم هذا الصباح.. حريق هائل يلتهم مبانى وسيارات شمال كوريا الجنوبية وفرار الآلاف.. تفاقم أزمة الوقود فى هايتى وتكدس المواطنين أمام المحطات.. مظاهرة بمحيط البيت الأبيض للمطالبة بنشر تقرير "مولر"

صور.. بدء جهود لاحتواء حرائق الغابات فى كوريا الجنوبية وإجلاء الآلاف

كوريا الجنوبية تعلن حالة الكوراث الطبيعية بعد نشوب حرائق الغابات

أستراليا

حريق هائل

أخبار استراليا

انفجارات




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة