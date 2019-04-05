سقوط تاجر عملة بالشرقية بلغ حجم تعاملاته المالية 10 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص بالشرقية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بحجم تعاملات 10 مليون جنيه .

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بالشرقية) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بمحافظة الشرقية، حيث يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، والاستفادة من فارق سعر العملة مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (عشرة ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .