سفر وعودة 1335 مصريا وليبيا و 369 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1335 مصريا وليبيا و 369 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 985 إلى الجانب الليبي، بينهم 344مصريا و641 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 350 بينهم 288 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 62 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 180 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 189 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.