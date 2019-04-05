الرئيسية أخبار عربية رويترز: إقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق الجمعة، 05 أبريل 2019 10:44 ص مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق رويترز إضافة تعليق أكد تلفزيون النهار الجزائرى ، اليوم الجمعة أنه صدر قراربإقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق. وأكدت وسائل إعلام جزائرية بإلحاق مديرية المخابرات بوزارة الدفاع بدلا من رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما بوتفليقة يستقيل.. ثانى أكبر أحزاب الجزائر يرحب ويشيد بموقف الجيش بوتفليقة يستقيل.. حزب جزائرى: استقالة بوتفليقة خطوة مهمة ومخرج دستورى سليم المجلس الدستورى الجزائرى يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة حكومة تصريف الأعمال بالجزائر تواجه مطالب بتغيير أوسع بعد استقالة بوتفليقة الأمم المتحدة: ندعم التحول الديمقراطى فى الجزائر اجتماع مرتقب لمكتبا غرفتى البرلمان الجزائرى لبحث خلو منصب الرئاسة عثمان طرطاق الجزائر أخبار الجزائر بوتفليقة بوتفليقة يستقيل مظاهرات الجزائر فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟ بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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