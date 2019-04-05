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الجمعة، 05 أبريل 2019 05:03 م
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روسيا: قدمنا مقترحات لكوريا الشمالية حول توقيت لقاء بوتين وكيم

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:54 م
روسيا: قدمنا مقترحات لكوريا الشمالية حول توقيت لقاء بوتين وكيم بوتين وترامب
موسكو )أ ش أ(
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 أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده قدمت مقترحات لبيونج يانج بشأن موعد قمة زعيمي روسيا وكوريا الشمالية بوتين وكيم يونج أون.

 

وقال أوشاكوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "إن الطرفين الروسي والكوري الشمالي يعملان منذ فترة طويلة على إعداد هذه القمة، حيث قدم الجانب الروسي مقترحات محددة بشأن المواعيد"، مؤكدا أن هذه المسألة لا تزال في مرحلة الإعداد.

 

وأضاف أن "دعوة الزعيم الكوري الشمالي لزيارة روسيا تُناقش على مدار العام، وسوف ننسق مكان وتوقيت القمة ".

 

كما أعلن أوشاكوف أن الرئيس الروسي سيزور إيطاليا في منتصف الصيف القادم.

 

 


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