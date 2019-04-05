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حالة الطقس اليوم الجمعة 5/4/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 5/4/2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.
 
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ طفيف مع بقائها قريبة من مُعدلاتها العامة.
و يكون الطقس ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق.
ويستمر تأثر المنطقة الشرقية بالأحوال الجوية غير المستقرة، حيث تظهر السُحب على إرتفاعات مُختلفة وتهطل زخات رعدية من المطر بمشيئة الله فيها.
و تكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة. 
 
 وفي خليج العقبة: 
- الرياح : شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
تعاود درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة.
ويتوقع ان يتشكل الضباب في السهول الشرقية من المملكة، وبشكل كثيف في البادية الشرقية على الحدود مع العراق.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة لسرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
 
 

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