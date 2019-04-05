تعرف على قرارات النيابة لكشف غموض وفاة سيدة بالبساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بتشريح جثة ربة منزل، عثر عليها متوفية داخل شقتها كما أمرت بسرعة تحريات المباحث واستدعاء أهل المتوفية لسماع أقوالهم وكل ذلك بغرض الكشف عن سبب الوفاة عثر ظهرت فى جثة السيدة أثار توحى بوجود شبهة جنائية.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مواطن بالعثور على زوجته جثة هامدة داخل مسكنهما.

انتقلت قوة من رجال المباحث وتبين لهم من المعاينة الأولية وجود أثار كدمات أسفل العين فيما افاد زوجها بتناولها عقارات مهدئة فى الفترة الأخيرة.

تحفظ رجال المباحث على زوج المتوفية للوقوف على ملابسات الحادث، وحرروا المحضر رقم 3626 إدارى البساتين لسنة 2019، وقررت النيابة العامة ما سبق.