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تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر لرؤوساء المدن بشأن الوحدات والمحلات المؤجرة

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:00 ص
تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر لرؤوساء المدن بشأن الوحدات والمحلات المؤجرة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وجه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن، بعدة تعليمات بشأن الأصول المؤجرة المملوكة لديوان عام المحافظة، وكانت تلك التعليمات كتالى .

1.حصر جميع الأصول المؤجرة للجهات والهيئات الحكومية

2.حصر المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.

3.مخاطبة الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2019م

4.إجراء عمليات حصر دقيقة لجميع الأراضى المملوكة للمحافظة حفاظًا على الممتلكات

5.عدم التهاون على المعتدين على أراضى الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .

6.استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين .

 


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