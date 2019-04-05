تعرف على تعليمات محافظ البحر الأحمر لرؤوساء المدن بشأن الوحدات والمحلات المؤجرة

وجه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن، بعدة تعليمات بشأن الأصول المؤجرة المملوكة لديوان عام المحافظة، وكانت تلك التعليمات كتالى .

1.حصر جميع الأصول المؤجرة للجهات والهيئات الحكومية

2.حصر المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.

3.مخاطبة الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2019م

4.إجراء عمليات حصر دقيقة لجميع الأراضى المملوكة للمحافظة حفاظًا على الممتلكات

5.عدم التهاون على المعتدين على أراضى الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .

6.استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين .