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باحث أمريكى يكشف أسرار محاولات قطر لغزو الولايات المتحدة فكرياً عبر التبرعات

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:06 م
باحث أمريكى يكشف أسرار محاولات قطر لغزو الولايات المتحدة فكرياً عبر التبرعات مايكل ولار
إيمان حنا
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حذر الدكتور مايكل ولار، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والأمنية ، فى الولايات المتحدة الأمريكية ،  من دور قطر فى غزو واشنطن والغرب فكريا، مشيراً فى كلمة خلال جلسة استماع نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى بحضور عدداً من أعضاء الكونجرس، إلى أن تبرعات قطر للمؤسسات البحثية والتعليمية فى أمريكا مشبوهة.

وقال ولار  ، خلال الجلسة : "تحاول قطر بشتى الطرق غزو الغرب فكريا عن طريق دعم أهم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى جامعة جورج تون George Town ".

وأعرب ولار  ،عن قلقه من تبرع قطر الغير مبرر بمبلغ 300 مليون دولار لأهم جامعة يدرس بها رؤساء الولايات المتحدة ،  وأهم السياسين وأعضاء مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ القادمين مما بشكل خطر مباشر علي مستقيل آراء السياسين الأمريكين في دويله قطر، كما  أعرب مايكل ولار،   عن قلقه من عدم اتخاذ خطوة إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

بدوره، علق الإعلامى مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبض الأمريكى ، ومنظم الجلسة ، قائلا : إن جهود إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة بشكل رسمى دائما ما يتم إجهاضها، وهو ما علق عليه ولار ،  بقوله إن ذلك يعود إلى ضخ قطر أموال كثيرة فى شركات علاقات عامة أمريكية تعمل على تحسين صورتها وصورة جماعة الإخوان.

 

 


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