انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنتهاء من إنشاء المرحلة الأولى لجراج روكسى بمصر الجديدة، بالكامل.

وأضاف، نائب محافظ القاهرة، لـ اليوم السابع، أنه جارى التنسيق لتحديد موعد الإفتتاح قريبا، مشيرا إلى أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بجراج روكسى، حيث تم رصف وتوسعة الشوارع، وتجديد كشافات الإنارة بالمنطقة.

وأشارنائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم دهان العقارات المحيطة بالجراج، لافتا الى أن الجراج يعد أول جراج الكترونى بمصر وتم إنشاؤه بنظام حق الانتفاع على أن تؤول ملكيته للمحافظة بعد ذلك.