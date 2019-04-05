اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

البحيرة - ناصر جودة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يرافقها اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السابعة والذى يقام على مسرح أوبرا دمنهور .

يشارك فى المهرجان والذى يستمر حتى الخميس يوم 11 أبريل بمشاركة 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية هى "مصر، السودان، الجزائر، لبنان، فلسطين، اليونان، جورجيا، تركمنستان، الصين، تايلاند، إندونيسيا، سيريلانكا والهند".

يبدأ حفل الافتتاح بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة أوبرا دمنهور بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح لتنطلق المراسم وتستهل بفيلم تسجيلى عن مشوار المهرجان ثم عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة يليه كلمات لوزير الثقافة ومحافظ البحيرة ورئيس الأوبرا يعقبها تكريم ٧ شخصيات بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم أسماء الراحلين سيد مكاوى - محمد عبد المطلب - شكوكو إلى جانب الدكتورة علياء شكرى، مصمم الاستعراضات حسن عفيفى، المغنية الشعبية ليلى عشبة والسودانية آسيا مدنى.

كما يتم عرض فنى لكورال "ارشى انجيلوس" الذى يتغنى بمختارات من التراث القبطى يليه مقتطفات من عروض جميع فرق الدول المشاركة فى فعاليات المهرجان.