النيابة تعاين موقع مقتل إمام مسجد بالهرم والخلاف على سورة الكرسي السبب في الجريمة

أجرت فريق من أعضاء نيابة الجيزة معاينة لموقع حادث مقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بمنطقة الهرم، حيث تم معاينة المسجد، وتبين أنه عبارة عن مسجد صغير بالطابق الراضي أسفل عقار بشارع الأمراء بمنطقة فيصل بالهرم.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان الذين ذكروا أن المجني عليه محمد العدوي طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ويتم الاستعانة به لأداء خطبة الجمعة والصلاة بمسجد الرحمة، وقبل خطبة الجمعة طلب منه المتهم قراءة اية الكرسي خلال الخطبة، فأكد له المجني عليه أنه غير ملزم بقراءتها وأنه ملزم بموضوع الخطبة، فغادر المتهم المسجد وتوجه لمسكنه الكائن بجوار المسجد، واحضر سكين ثم انتهز فرصة صلاة المجني عليه وسدد له طعنة نافذة بالظهر.

وتمكن المصلين من التحفظ عليه وضبطه، وترددت أقاويل أن المتهم يعمل أستاذ جامعي إلا أنه لم يتسنى التأكد من صحة المعلومة.