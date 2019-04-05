video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تعاين موقع مقتل إمام مسجد بالهرم والخلاف على سورة الكرسي السبب في الجريمة

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:10 م
النيابة تعاين موقع مقتل إمام مسجد بالهرم والخلاف على سورة الكرسي السبب في الجريمة لحظة القبض على المتهم من قبل الأهالى
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أجرت فريق من أعضاء نيابة الجيزة معاينة لموقع حادث مقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بمنطقة الهرم، حيث تم معاينة المسجد، وتبين أنه عبارة عن مسجد صغير بالطابق الراضي أسفل عقار بشارع الأمراء بمنطقة فيصل بالهرم.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان الذين ذكروا أن المجني عليه محمد العدوي طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر،  ويتم الاستعانة به لأداء خطبة الجمعة والصلاة بمسجد الرحمة،  وقبل خطبة الجمعة طلب منه المتهم قراءة اية الكرسي خلال الخطبة، فأكد له المجني عليه أنه غير ملزم بقراءتها وأنه ملزم بموضوع الخطبة، فغادر المتهم المسجد وتوجه لمسكنه الكائن بجوار المسجد، واحضر سكين ثم انتهز فرصة صلاة المجني عليه وسدد له طعنة نافذة بالظهر.

 

وتمكن المصلين من التحفظ عليه وضبطه، وترددت أقاويل أن المتهم يعمل أستاذ جامعي إلا أنه لم يتسنى التأكد من صحة المعلومة. 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى: قاتل إمام مسجد الهرم ترك السكين بظهره والمصلين طاردوه

اخبار الحوادث

حوادث

الهرم

فيصل

مسجد الهرم




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة