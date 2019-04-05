video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث باسم معهد شيلرز: مصر فى طريقها الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:31 م
المتحدث باسم معهد شيلرز: مصر فى طريقها الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى بيل جونز
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال بيل جونز، المتحدث الإعلامى باسم معهد شيلرز للدراسات إن مصر فى طريقها الصحيح فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً فى كلمته خلال جلسة عن العلاقات الأمريكية المصرية نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى بحضور عدد من أعضاء الكونجرس إلى أن مصر تخطو بشكل ثابت نحو التنمية الشاملة.

 

وأشاد جونز فى كلمته بتحرك الحكومة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكبارى، مشيداً فى الوقت نفسه بالانجازات التى تتحقق فى محور قناة السويس، وهو ما يعد عامل جذب للمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعالمية.

 

وفى ختام كلمته، أكد جونز على أهمية العلاقات المصرية ـ الأمريكية للبلدين، معرباً عن أمله فى تحقق مصر المزيد من الازدهار والتطور.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايكل مورجان: إدارة أوباما متورطة فى صفقات مشبوهة مع الإخوان

مايكل مورجان يكشف تداعيات السياسة الأمريكية على المنطقة وتصاعد الصراع مع إسرائيل

مايكل مورجان: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين

الكونجرس

بيل جونز

النبض الامريكى

اعضاء الكونجرس

جلسة استماع




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة