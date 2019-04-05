المتحدث باسم معهد شيلرز: مصر فى طريقها الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى

إيمان حنا

قال بيل جونز، المتحدث الإعلامى باسم معهد شيلرز للدراسات إن مصر فى طريقها الصحيح فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً فى كلمته خلال جلسة عن العلاقات الأمريكية المصرية نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى بحضور عدد من أعضاء الكونجرس إلى أن مصر تخطو بشكل ثابت نحو التنمية الشاملة.

وأشاد جونز فى كلمته بتحرك الحكومة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكبارى، مشيداً فى الوقت نفسه بالانجازات التى تتحقق فى محور قناة السويس، وهو ما يعد عامل جذب للمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعالمية.

وفى ختام كلمته، أكد جونز على أهمية العلاقات المصرية ـ الأمريكية للبلدين، معرباً عن أمله فى تحقق مصر المزيد من الازدهار والتطور.