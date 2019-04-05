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القبض على مواطن استولى على 45 ألف جنيه من سائق بزعم تسفيره للخارج

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:21 م
القبض على مواطن استولى على 45 ألف جنيه من سائق بزعم تسفيره للخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة، فى القبض على شخص بسوهاج لنصبه على آخر بزعم تسفيره للعمل بالخارج ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من سائق مقيم سوهاج ضد أحد الأشخاص مقيم بذات الناحية، لاستيلائه منه على 45 ألف جنيه كمقدم لمبلغ  100 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتدبير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

أسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً ، فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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جرائم النصب

وظائف وهمية

الاموال العامة

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