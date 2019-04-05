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الجمعة، 05 أبريل 2019 10:37 م
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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم احتفالية لتكريم أبطال المصارعة والجمباز

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:06 م
الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم احتفالية لتكريم أبطال المصارعة والجمباز احتفالية لتكريم أبطال المصارعة والجمباز
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، احتفالية بقاعة الاجتماعات بالإستاد الرياضى بطور سيناء لتكريم  اللاعبين المميزين بفرق المصارعة والجمباز، من أبطال  المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الاولمبي ، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة .
 
وكرم اللاعبين ،  محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة، وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء ، بحضور عصام خضير، رئيس مجلس ادارة جمعية التأهيل الاجتماعي ،وأحمد مسعد ، مدير المنشأت الرياضية ، وخالد مصباح ، مدير مركز شباب طور سيناء ، وعبد العزيز سرور ، مدير جمعية التأهيل الاجتماعي بطور سيناء ، والعديد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور . 
 
 
received_266687434240390
received_266687434240390 احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز

received_403633157118428
احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز

received_442724836270089
احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز

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احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز
 

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