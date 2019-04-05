الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم احتفالية لتكريم أبطال المصارعة والجمباز

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، احتفالية بقاعة الاجتماعات بالإستاد الرياضى بطور سيناء لتكريم اللاعبين المميزين بفرق المصارعة والجمباز، من أبطال المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الاولمبي ، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة .
وكرم اللاعبين ، محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة، وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء ، بحضور عصام خضير، رئيس مجلس ادارة جمعية التأهيل الاجتماعي ،وأحمد مسعد ، مدير المنشأت الرياضية ، وخالد مصباح ، مدير مركز شباب طور سيناء ، وعبد العزيز سرور ، مدير جمعية التأهيل الاجتماعي بطور سيناء ، والعديد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور .
received_266687434240390 احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز
احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز
احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز
احتفاليه لتكريم ابطال المصارعه والجمباز
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