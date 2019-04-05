"الرؤى المبتكرة" جلسة نقاشية بالمنتدى العالمى للتعليم العالى.. صور

وائل ربيعى

تواصلت فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل لليوم الثانى على التوالى والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.

حيث ناقش المشاركون فى جلسة مساء اليوم الجمعة بعنوان (الرؤى المبتكرة 1) عدد من المحاور من أهمها: أهمية الابتكار فى التدريس وتصميم المناهج والبحوث وتدويل الجامعات، وتقديم البرامج الأكاديمية، وخلق نموذج تعليمى متميز، وثقافة نقل المعرفة، والشراكات بين الجامعات، وبرامج ريادة الأعمال، وتسويق أبحاث الجامعات.

ومن جانبه استعرض المهندس إلبيدو رومانو، أستاذ بجامعة يونيوتينيو للتعليم عن بعد بإيطاليا أهم الأنشطة والخدمات التعليمية التى تقدمها جامعة فى مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى نجاح جامعته فى ابتكار دورات لمختلف الدرجات العلمية مثل درجة الماجستير فى مجال الابتكار التكنولوجى، ودرجة الدكتوراه فى مجال الهندسة التكنولوجية، موضحاً أن لديهم مشروعات بحثية أوروبية يتم تمويلها من إيراسموس، بالإضافة إلى أنشطة بحثية فى مختلف الكليات وفقا للقطاعات البحثية لتحقيق المزيد من الابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أشار المهندس وائل المنياوى، استشارى تكنولوجيا المعلومات بكندا إلى تأثيرات ابتكارات تكنولوجيا المعلومات على المجتمع، موضحاً أن هناك الكثيرين الذين يتأثرون باستخدام الموبيل، فضلا عن توفير مليارات الدولارات فى الرعاية الصحية مع ابتكارات التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية، مضيفاً أنه يمكن توفير فرص التعليم لـ40 مليون يسكنون فى المناطق النائية، فضلاً عن الآثار الاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ومنها خلق فرص عمل جديدة، ودورها فى تطوير مهارات المستقبل وبالتالى يتطلب تطوير المناهج التعليمية.

حاضر فى فعاليات الجلسة البروفسيور ديفيد رونى، مدير برنامج بحوث الطاقة المستدامة بجامعة كوين فى أيرلندا، والمهندس إلبيدو رومانو، أستاذ بجامعة يونيوتينيو للتعليم عن بعد بإيطاليا، والمهندس وائل المنياوى استشارى تكنولوجيا المعلومات بكندا، وأحمد حزيم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بحضور د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى.