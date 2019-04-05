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الحديقة الدولية تنظم عروضا مسرحية وتتيح ألعاب مجانية للأطفال الأيتام

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:35 م
الحديقة الدولية تنظم عروضا مسرحية وتتيح ألعاب مجانية للأطفال الأيتام اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، ان الحديقة الدولية استعدت على أكمل وجه وكذلك باقى الحدائق، لاستقبال الأطفال الأيتام مجانا، كما تم توفير الألعاب المجانية للأطفال والمشاركين، مشيرا الى أن الحديقة الدولة هى أكبر وأفضل حدائق محافظة القاهرة.
 
وأضاف اللواء محمد سلطان، لـ" اليوم السابع"، أن اكثر من 500 طفل استمتعوا اليوم بالبرامج التى تم تقديمها لهم، مشيرا الى أنه تم اتاحة القطار الخاص بالأطفال مجانا للأطفال للاستمتاع بأجنحه الحديقة الخاصة بالدول الأجنبية والعربية.
 
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شهدوا الاحتفالية الكبرى التي اقامتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة، بيوم اليتيم في الحديقة الدولية بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء ، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي  واتحاد الجمعيات الأهلية ، وبمشاركة عدد من الرعاة  ومساهمة عدد من الجمعيات الأهلية الفاعلة والمعنية برعاية الأيتام.
 

 


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