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الجيش الليبى يعلن سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادى الربيع فى طرابلس

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:46 م
الجيش الليبى يعلن سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادى الربيع فى طرابلس القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى سيطرتها الكاملة على منطقتى قصر بن غشير ووادى الربيع وسوق الخميس بالعاصمة طرابلس ضمن عملية الفتح المبين.

وتقدم مكتب الاعلام التابع لقيادة الجيش الليبى، فى بيان صحفى، الجمعة، بالشكر والثناء إلى أهالى طرابلس لمساندتهم للجيش الليبى والتفافهم حوله في الحرب على الإرهاب وإعادة استقرار الوطن.

 

فيما اقتحمت قوات الجيش الوطنى الليبى العاصمة الليبية طرابلس، منذ قليل، من جميع المحاور لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية ، والكتائب المسلحة.

 

 


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