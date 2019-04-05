video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الليبى يطلق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية فى طرابلس

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:16 م
الجيش الليبى يطلق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية فى طرابلس المسمارى
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسمارى، أن الجيش الليبى تقدم نحو طرابلس ووصل إلى المدينة، وسيطر على عدة مدن، مضيفا أن العملية العسكرية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس.

وقال المسمارى  ، خلال مؤتمر صحفي بخصوص العمليات العسكرية في طرابلس، أن الجيش الليبي يطلق اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية في طرابلس، متابعا أن العمليات العسكرية انطلقت من قاعدة الجفرة نحو طرابلس ، مضيفا  أن قوات الجيش دخلت مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية . 

كما عرض المسمارى  ،خريطة العمليات العسكرية مشيرا الى أن أن منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس تم تأمينها بالكامل، و العملية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، مضيفا أن قواتنا تلقى ترحبيا وتأييدا من القبائل الليبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يدخل منطقة السوانى جنوبى طرابلس ويعتقل مجموعة من الإرهابيين

الجيش الليبى يعلن سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادى الربيع فى طرابلس

الجيش الليبيى

مطار طرابلس

ليبيا

عاجل

اخبار عاجلة




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة