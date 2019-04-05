الأوقاف: دورات تدريبية حول فقه الصيام وآدابه لـ 4 آلاف إمام

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإقامة 27 دورة تدريبية لـ 4 آلاف إمام، وذلك خلال يومى السبت والأحد 8 و9 شعبان 1440هـ الموافقين 13 و14 أبريل الجارى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورات تشمل شرح آيات الصيام والأحكام المتعلقة بها وأحاديث كتاب الصيام فى صحيح الإمام مسلم والأحكام والآداب المتعلقة بها إضافة إلى فقه الصيام وأحكامه وآدابه.

ومن المقرر أن يعقب الدورة امتحان يوم الثلاثاء 16 أبريل الجارى، على مستوى المديريات، يتم تصعيد الأوائل منه للامتحان فى الدورة نفسها مركزيًّا لاعتماد كل من يجتاز الدورة المركزية بنجاح منهم إمام مسجد جامع، مع صرف مكافأة مالية للأوائل المتميزين.