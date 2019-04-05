الأقصر تستضيف الجولة الثالثة من "الوجهة مصر 2030" بشعار "الموسيقى من أجل التنمية"

ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة، الجولة الثالثة من فعالية "الوجهة مصر 2030" فى محافظة الأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل، بدعم من الاتحاد الأوروبى .

تأتى أنشطة الوجهة مصر 2030 بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وتعمل على زيادة وعيهم بقضايا السكان، خاصة النمو السكاني ومزايا الأسرة صغيرة الحجم.

تتمحور الأنشطة ، حول ماراثون طوله 2 كم على كورنيش الأقصر، يتبعه حفل موسيقى لفريق هاي دام، والمينا وسحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة الموسيقى من أجل التنمية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما يعرض بطل مصر في كرة القدم الحرة يوروك مهاراته بعد العرض.

تشمل الأنشطة أيضا ، ورش عمل لبناء القدرات وعروض مسرحية تتناول قضايا سكانية مختلفة، كما يشارك الشباب فى حوار مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ألكسندر بوديروزا، وتختتم المبادرة أنشطتها بزيارة لأحد معابد الأقصر.

ينظم الصندوق أيضا، معرض فني لصور فوتوغرافية ولوحات فنية بهدف التوعية عن طبيعة النمو السكاني وتعزيز حجم الأسرة الصغيرة يوم 5 أبريل على هامش باقي الأنشطة.

وتهدف المبادرة، إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات.

وتشمل المبادرة، أنشطة شهرية تمتد على مدى ثلاثة أيام فى جميع محافظات مصر للتوعية حول مختلف القضايا التنموية، كما تسعى إلى تعزيز المواقع السياحية المختلفة داخل المحافظات.