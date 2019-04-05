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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض ووالدته

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:27 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض ووالدته الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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فى استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "صور.. مريض بسوهاج يناشد المسئولين علاجه على نفقة الدولة وتوفير معاش له"، كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، مديرية الصحة بسوهاج بتقديم الرعاية الطبية للمريض، بعدما تبين أنه بإجراء عملية له بالعمود الفقري منذ عام بمستشفى سوهاج الجامعي، وأنه يعاني من بعض المضاعفات من أثر العملية مثل تنميل خفيف بأصابع اليد وشد بالقدم.

كما تبين أن المريض له جلسات علاج طبيعي بمستشفى سوهاج العام ومتوقف عنها، وتم التنبيه عليه بمتابعتها حتى تختفي آثار العملية، وفيما يختص بوالدته التى  تعاني من ارتفاع ضغط الدم تم توجيهها لمستشفى المراغة المركزى لعلاجها.

وكان "اليوم السابع" نشر قصة الشاب المريض عبد السلام السيد المصاب بكسر فى العمود الفقرى أجرى على أثرها عملية جراحية، ولكن أصبح يتحرك بصعوبة ولا يعمل نظرًا لعدم قدرته على العمل، مطالبا بعلاجه على نفقة الدولة، وكذلك والدته المسنة، حيث تحتاج أيضًا إلى العلاج الشهرى وهو العائل الوحيد.


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صور.. مريض بسوهاج يناشد المسئولين علاجه على نفقة الدولة وتوفير معاش له

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