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الجمعة، 05 أبريل 2019 09:29 ص
خالد صلاح
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ارتفاع أعداد قتلى هجوم طالبان على مواقع أمنية بأفغانستان إلى 66 قتيلا

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:46 ص
ارتفاع أعداد قتلى هجوم طالبان على مواقع أمنية بأفغانستان إلى 66 قتيلا عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ
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ارتفعت أعداد قتلى الهجوم، الذى نفذته حركة طالبان واستهدف مواقع أمنية فى منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادغيس" شمال غرب أفغانستان إلى 66 قتيلا .

وقال واريس شيزاد حاكم منطقة بالا مرغب - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - إن طالبان قتلت 36 فردا من قوات الحكومة واستولت على خمس نقاط تفتيش فى منطقة بالا مرغب .. مشيرا فى الوقت ذاته إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا فى صفوف طالبان خلال تلك المواجهات.

كانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت - فى وقت سابق - أن قواتها اختارت أن تنسحب تكتيكيا من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى فى صفوف المدنيين، مضيفة أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

يشار إلى أن منطقة "بالا مرغب" تشهد قتالا على نحو متكرر خلال الشهرين الأخيرين وسبق أن حذر مسؤولون من أنها قد تسقط فى يد طالبان ما لم يتم إرسال تعزيزات إليها.

وتصاعدت حدة القتال فى أفغانستان قبل موسم الربيع المعتاد حيث يسعى الجانبان لزيادة النفوذ فى محادثات تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية.

 


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