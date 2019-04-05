video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

احتفالا بالأيتام.. "محافظة القاهرة" توزع وجبات ولعب أطفال بالحديقة الدولية

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
احتفالا بالأيتام.. "محافظة القاهرة" توزع وجبات ولعب أطفال بالحديقة الدولية احتفالات عيد اليتيم
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق المتخصصة أعدت برامج ترفيهية للأطفال، تشمل عروضًا فنية وألعاب ترفيهية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ وجه بتوفير كل سبل الراحة للأطفال وتوزيع الهدايا المجانية على الأطفال، وتأمين الألعاب الموجودة فى الحدائق ومراجعة شروط الحماية والامان، بالإضافة إلى توفير وجبات مجانية للأطفال بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والجمعيات الأهلية.

وأشار سلطان، إلى أنه سيتم نشر أفراد للأمن لتوفير الحماية الكاملة للأطفال، كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات إسعاف بالقرب من الحدئق استعدادا لأى أمر طارئ.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور .. "مستقبل وطن" يشارك فى احتفالية عيد اليتيم بقنا

محلب يعتذر عن حضور احتفالية عيد اليتيم ويوفد وزيرة التضامن بدلا منه

بالصور.. الحرية والعدالة بالسويس تكرم الأطفال فى احتفالية عيد اليتيم

القاهرة

اخبار القاهرة

يوم اليتيم

احتفالات عيد اليتيم

الايتام

الحديقة الدولية




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامج لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامج لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة