احتفالا بالأيتام.. "محافظة القاهرة" توزع وجبات ولعب أطفال بالحديقة الدولية

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق المتخصصة أعدت برامج ترفيهية للأطفال، تشمل عروضًا فنية وألعاب ترفيهية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ وجه بتوفير كل سبل الراحة للأطفال وتوزيع الهدايا المجانية على الأطفال، وتأمين الألعاب الموجودة فى الحدائق ومراجعة شروط الحماية والامان، بالإضافة إلى توفير وجبات مجانية للأطفال بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والجمعيات الأهلية.

وأشار سلطان، إلى أنه سيتم نشر أفراد للأمن لتوفير الحماية الكاملة للأطفال، كما تم التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات إسعاف بالقرب من الحدئق استعدادا لأى أمر طارئ.