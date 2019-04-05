video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 فلسطينيين في غزة وشاب بالضفة فى مواجهات مع الاحتلال

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:01 م
إصابة 5 فلسطينيين في غزة وشاب بالضفة فى مواجهات مع الاحتلال الجيش الاسرائيلى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

 أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم شاب أصيب بجروح طفيفة في القدم، إلى جانب إصابة شاب آخر بقنبلة غاز في صدره، بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع المواطنين الذين يتظاهرون سلميا شرق مدينة غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الشبان والطواقم الطبية شرق مخيم البريج، فيما أصابت شابا برصاصة مطاطية شرق جباليا.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد نحو مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في فعاليات الـ53 بعنوان "انتصار الكرامة".

وشرعت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، وتحديدا في مناطق شرق أبو صفية وملكة وشرق البريج وفي منطقة خزاعة شرق خان يونس وشرق رفح.

وداخل المخيمات، أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن انطلاق فعاليات شعبية تراثية وثقافية تحاكي حق العودة تستمر على مدار ساعة من بدء فعاليات مسيرات العودة.

من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة القرية السلمية الأسبوعية، التي خرجت للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، وإحياءً ليوم الطفل الفلسطيني، مستخدمة في ذلك الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت؛ ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في فمه نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق ، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية نعلين قرب رام الله الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وكانت المسيرة قد خرجت دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك رفضا لتجديد الاعتقال الإداري بحق الناشط ثائر عميرة الذي جدد الاعتقال له للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الناشط صلاح التايه والذي جدد الاعتقال له للمرة الثانية.

وشارك في المسيرة أهالي القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب. ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا

القبض على 9 جنود بالجيش الإسرائيلى بتهمة التذمر على الأوامر العسكرية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى السابق يتهم نتنياهو بـ"سرقة" الانتخابات

فلسطين

اسرائيل

القدس المحتلة

الضفة الغربية




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة