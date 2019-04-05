وأفادت مصادر فلسطينية بأن الفتى ايس محمود حوشية (15عاما) أصيب بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، عقب قيام أحد المستوطنين بدهسه متعمدا.



وذكر شهود عيان أن المستوطن لاحق بسيارته عددا من المواطنين بهدف دهسهم، وتمكن من إصابة الفتى حوشية أثناء هروبه ومحاولة قطعه الطريق.



في سياق آخر اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين شمال الضفة ونفذوا أعمال عربدة على شارع جنين – نابلس فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محافظة جنين.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا موقع المستوطنة تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية فيها، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين ومارسوا أعمال عربدة في المكان.



وفي سياق متصل كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز على مفترق بلدتي يعبد وعرابة وعلى الشارع الالتفافي في محيط جنين وبالقرب من بلدة الزبابدة.