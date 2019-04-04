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9 أبريل.. انطلاق مبادرة "أيامنا الحلوة" للتوعية بتنظيم الأسرة فى أسوان

الخميس، 04 أبريل 2019 11:30 ص
9 أبريل.. انطلاق مبادرة "أيامنا الحلوة" للتوعية بتنظيم الأسرة فى أسوان حملات تنظيم الأسرة
أسوان ندى سليم
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أكد الدكتور محمد سرور، وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسوان، أنه سيتم اطلاق مبادرة " أيامنا الحلوة"، والتى تستهدف تنفيذ قوافل وحملات توعوية وخدمية لنشر مفهوم تنظيم الأسرة وأثره علي صحة الأم والطفل، حيث تسعي المبادرة لزيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل إستخدام وسائل التنظيم، مستهدفة ثلاث قري من الأماكن الأكثر إحتياجا وهي " المنشية الجديدة - سبيل العرب - الرغامة شرق". 
 
وأوضح وكيل مديرية الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المبادرة  ستقدم الخدمات المختلفة " المشورة - متابعة الحمل - كشف أطفال" عن طريق عدد من العيادات المتنقلة، بالإضافة لتواجد طبيبات أخصائيات داخل العيادات الثابتة، مؤكدا أنه من المقرر انطلاق أعمال القوافل بدء من يوم 9 أبريل ولمدة ثلاثة ايام، وبالتزامن مع ذلك سيتم أيضا تدشين حملات توعية تحت عنوان "اسرتنا المثالية " تنطلق من يوم 7 أبريل و تستهدف عقد ندوات توعية لفئات مختلفة من المجتمع تتمثل في عقد لقاءات للرجال تحت شعار " كلام رجالة" ولقاءات للسيدات و ربات المنزل  تحت شعار " همسة لصحتك". 
 
وأشار إلى أن حملات التوعية تستهدف عقد لقاءات مع الحموات تحت شعار" حماتي حياتي"، فضلا عن لقاءات للسيدات العاملات بالمديرية تحت شعار " نظمتي".
 
 

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