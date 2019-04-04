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الخميس، 04 أبريل 2019 04:04 ص
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6 معلومات عن مشروع التنمية المحلية لمواجهة النمو السكانى.. تعرف عليها

الخميس، 04 أبريل 2019 04:00 ص
6 معلومات عن مشروع التنمية المحلية لمواجهة النمو السكانى.. تعرف عليها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال توقيع البرتوكول
كتب على عبد الرحمن
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بروتوكول جديد وقعه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتسهيل تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان لتحقيق الهدف القومى بالحد من النمو السكانى المرتفع فى عدد من القرى والمدن بالمحافظات، بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان فى 5 محافظات.

"اليوم السابع" ينشر فى التقرير المعلوماتى التالى أهم 6 معلومات عن البروتوكول وخطة التنفيذ بدءًا من تنفيذها فى 5 محافظات وحتى تعميمها على مستوى الجمهورية كما يلى:

 

1- يتم تنفيذ المشروع  5 محافظات هى :" المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والقليوبية"

2- إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقرة والمناطق العشوائية

3- قاعدة البيانات تضم "الوضع السكانى، الوضع الاجتماعى ،الخدمات ،الموارد الطبيعية ،المشاكل والتحديات".

4- تأسيس وحدة متابعة للمشروع بمقر الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان

5- توقيع برتوكول الشراكة يأتى مع ذكرى مرور 25 عامًا على إصدار وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان

6- بعد نجاح المشروع فى المحافظات الـ 5 سيتم تعميمه على باقى المحافظات اعتباراً من العام القادم وحتى 2022

 

 

 


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