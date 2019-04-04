5 ملايين جنيه لإضاءة معابد عمدا والسبوع بالطاقة الشمسية

قال أحمد حسن، مدير معابد عمدا والسبوع بجنوب محافظة أسوان، إنه جارى العمل فى المرحلة الأولى من تطوير المنطقة من قبل وزارة الآثار بعد سنوات الإهمال التى طالت المنطقة، موضحا أنه جارى الانتهاء من إقامة عدة ممرات بين المعابد الممر الأول يربط بين معبد الدكة والمحرقة، فضلا عن إقامة ممر آخر أمام معبد السبوع، فضلا عن إقامة سور جديد يحيط به بطول 10 أمتار من الجانبين حتى يواجه زحف الرمال الذى يؤثر على المعبد.

وأضاف مدير منطقة عمدا والسبوع، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير المنطقة تبلغ 16 مليون جنيه فضلا عن 5 ملايين جنيه لإنارة منطقتى المعابد بعد سنوات من الظلام، موضحا أنه سيتم إقامة محطة طاقة شمسية تعمل على الإضاءة الخارجية والداخلية بالمعابد، بعد أن تم سرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بها بعد أحداث يناير.

وأشار إلى أنه جارى إقامة عدد استراحتين جدد للعاملين بالمنطقة، فضلا عن إحلال وتجديد الاستراحات القديمة، وإقامة مبانى إدارية جديدة لحجز التذاكر بكل من منطقتى عمدا والسبوع.

يذكر أن منطقتى عمدا والسبوع من أهم معابد النوبة الأثرية التى تم إنقاذها من قبل منظمة اليونسكو بعد أن أطلقت النداء فى عام 1960 عقب بناء السد العالى، وبالفعل تم نقلها وإنقاذها من الغرق.