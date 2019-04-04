5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

ارتفعت إيرادات مصر من السياحة، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق وفيما يلى 6 أرقام هامة كشف عنها البنك المركزى عن زيادة إيرادات مصر من السياحة فى هذه الفترة:

إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى زادت بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضى.

متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

الفائض من ميزان السفر بلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.

يبلغ قيمة ما أنفقه السياح فى مصر خلال العام الماضى 12.2 مليار دولار.

توقعات بوصول عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجارى إلى 11.7 مليون سائح.