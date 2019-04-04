4 خدمات إلكترونية تقدمها محكمة النقض للمتقاضين.. تعرف عليها

كتبت هدى أبو بكر

عدد من الخدمات الإلكترونية تقدمها محكمة النقض، للمواطنين والمتقاضين الذين يترددون على المحكمة، بهدف تقديم خدمة أسرع وأسهل فى الحصول على المعلومات بشأن الطعون، وتأتى هذه الخدمات فى صورة باقات تحمل اشتراكات سنوية يقوم بدفعها المواطن.

1- باقةالرسائل القصيرة sms، وتمكن هذه الباقة المشترك من استلام رسائل نصية على المحمول عن الطعن الخاص به وقيمة الاشتراك السنوى لها 50 جنيه عن كل طعن.

2- باقة البريد الإلكترونى، وتمكن هذه الباقة المشترك من استلام رسائل إلكترونية عن الطعن الخاص به وقيمة اشتراكها السنوى 50 جنيه عن كل طعن.

3- باقة الرسائل + البريد الإلكتروني معا ، وتمكن هذه الباقة المشترك من استلام رسائل نصية على المحمول واستلام رسائل إلكترونية عن الطعن الخاص به وقيمة اشتراكها السنوى 75 جنيه لكل طعن.

4- باقة الأجندة الإلكترونية، وتمكن هذه الباقة المشترك من خلال إنشاء حساب على موقع الخدمات الإلكترونية للمحكمة وهو www.ccn.gov.eg أن تتلقى الخدمة من خلال الكمبيوتر العادى أو الايباد او الموبايل والاطلاع على صورة من جميع الملفات الإلكترونية المسجلة بنظام المسح الضوئى وتتضمن : (صحيفة الطعن - الاعلانات - طلب وقف التنفيذ - مذكرات الدفاع - مذكرات الرد - مذكرة برأى النيابة - الجلسات - جميع الأحكام بما فيها حكم النقض ) وقيمة اشتراكها السنوى لكل طعن 140 جنيه.