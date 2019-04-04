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30 أبريل.. بدء امتحانات آخر العام بالشرقية والمحافظ يعتمد الجدول

الخميس، 04 أبريل 2019 04:20 م
30 أبريل.. بدء امتحانات آخر العام بالشرقية والمحافظ يعتمد الجدول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني  لعام2018/ 2019 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ  يوم  30 أبريل 2019 وتنتهي 16  مايو 2019م.
 
وأكد المحافظ  على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق . 
 
وأوضح  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الإستعداد لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني  لعام 2018 / 2019م وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش وتجهيز اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لافتاً إلى أن إمتحانات المرحلة الإبتدائية تبدأ يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 9 مايو  2019 ، كما تبدأ أمتحانات المرحلة الإعدادية (عام – مهني ) في يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 16 مايو 2019 م و تبدأ إمتحانات التربية الخاصة ( نور – أمل ) في يوم 5 مايو 2019 وتنتهي يوم 16 مايو 2019 ، وأخيرا تبدأ إمتحانات المرحلة الثانوية (عام – فني ) يوم 30 أبريل  وتنتهي يوم  9 مايو 2019 .
 
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