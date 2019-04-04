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282 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال 3 شهور

الخميس، 04 أبريل 2019 01:35 م
282 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال 3 شهور الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قال الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية، التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، من أول يناير وحتى نهاية مارس المضى، قد بلغت قيمتها 282 مليون دولار لكمية قدرها 7575346 طن.
 
أضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أنه قد بلغت قيمه ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 6و73مليون دولار لكميه قدرها 137359طن، فى حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 1و156 مليون دولار لكميه قدرها 6781120طن، والمحاصيل الحقلية 52 مليون دولار لكميه قدرها 656843طن. 
 
وتابع خليل، أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر مارس الماضى، قد بلغت 110 مليون دولار لكمية قدرها 2369887 طن .
 
وشملت تلك الصادرات، تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة، وفاصوليا خضراء وبصل أخضر، وخضروات مجمدة وفول سودانى، وبرتقال ومندرين وعصير برتقال وكمون جاف .
 
وقال الدكتور فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الادارة الزراعية، مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها تلك الفترة البرتقال والمندرين واليوسفى و محصول الفول السودانى.
 
 

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