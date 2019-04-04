2.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات 2019 / 2020

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2019 / 2020 اليوم الخميس بمقر الشركة القابضة بالإسكندرية، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى"، حيث تقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل وقد تم مناقشة الموازنة التخطيطية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وبحسب بيان الشركة فإنها تستهدف تداول عدد 890 ألف حاوية خلال عام الموازنة حيث تم تقدير إيرادات النشاط الأساسى للشركة بنحو 2,831 مليار جنيه بنسبة نمو متوقع للعام 2018 / 2019 بنسبة نمو قدرها 4.4% على الرغم من استقطاع حوالى 400 متر من رصيف حاويات ميناء الدخيلة لأعمال التدعيم والتعميق بالمرحلة الاولى من أعمال تعميق وتدعيم الرصيف لاستقبال سفن الحاويات من الجيل الرابع، وتستهدف صافى ربح مبلغ 1,8 مليار جنيه.

كما تستهدف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خطط استثمارية بمبلغ 173,4 مليون جنيه منها مبلغ 94.3 مليون جنيه بمحطة حاويات الإسكندرية ومبلغ 79.1 مليون جنيه بمحطة حاويات الدخيلة، وهى تشمل شراء عدد (4) أوناش تلسكوبى ومنظومةTOS بالإضافة إلى رفع كفاءة أوناش الساحة.

وتجدر الإشارة بأن تكلفة تدعيم وتعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة للمرحلة الاولى والثانية تبلغ حوالى 450 مليون جنيه .