video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 06:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم

الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 ص
18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم عملات- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 357 يومًا، 9.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة المالية تصدر أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تفويض المحافظين بالتصرف وإزالة تعديات أراضى "المالية"

البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة