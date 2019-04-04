13 شادرا لتوفير السلع الغذائية والملابس بتخفيض 25% بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال علاء الوشاحى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنه سيتم إقامة 13 شادرا بـ13 مركزا بالمحافظة، لتوفير السلع الغذائية، واللحوم الطازحة والأسماك والتمور، بالإضافة لشادر بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم، ويبدأ المعرض يوم 10 شعبان ويستمر لـ15 رمضان.

وأضاف الوشاحى، لـ"اليوم السابع"،أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ شدد على إقامة الشوادر بكل مراكز المحافظة، لأول مرة، مؤكداً حرصه على توفير السلع الغذائية واللحوم والتمور بأسعار مخفضة تصل لـ25%، فى مقابل مشاركة العارضين بالشوادر والمعارض مجاناً.

وقال الوشاحى، مع انتهاء معارض وشوادر السلع الغذائية واللحوم، ستبدأ معارض الملابس الجاهزة من 15 رمضان، لنهاية شهر رمضان، فى نفس مواقع الشوادر التى تُقام بها شوادر السلع الغذائية، مؤكدا أن محافظ كفر الشيخ شدد على الرقابة التموينية وكافة المديريات المعنية لمراقبة الشوادر والمعارض، وستحرر اللجان المحاضر للعارضين المخالفين لشروط مشاركتهم فى المعارض، بتخفيض الأسعار عن الأسواق لصالح كل أهالى المحافظة وخاصة الأسر الفقيرة والأقل فقراً.

وأضاف الوشاحى، أن الغرفة التجارية مشاركة مع مديرية الأمن فى المعرض المُقام حالياً تحت شعار "كلنا واحد" والذى سيستمر لمدة أسبوع،ويضم كل السلع الغذائية والأسماك واللحوم والدواجن الطازجة بأسعار مخفضة.