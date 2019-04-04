10 خدمات اقتصادية و ارشادية يقدمها موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية

انشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر" وتحتوى تلك البوابة على خدمات ارشادية و اقتصادية ومنها :
-سداد قيمة المخالفات
-سداد الضرائب و الرسوم
-سداد التأمين الإجبارى
-سداد رسوم توصيل المنازل
-شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى
-خدمة لتتبع جميع اللوحات و التى دخل المواطن للمزاد عليها.
-احصائيات و معلومات تهم المواطن .
- اجراءات تراخيص السيارات-قانون المرور و اللوائح التنفيذية.
- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث)
-الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)
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