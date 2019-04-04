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10 خدمات اقتصادية و ارشادية يقدمها موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية

الخميس، 04 أبريل 2019 06:30 ص
10 خدمات اقتصادية و ارشادية يقدمها موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر" وتحتوى تلك البوابة على خدمات ارشادية و اقتصادية ومنها :
 
-سداد قيمة المخالفات
-سداد الضرائب و الرسوم
-سداد التأمين الإجبارى 
-سداد رسوم توصيل المنازل
-شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى 
-خدمة لتتبع جميع اللوحات و التى دخل المواطن للمزاد عليها.
-احصائيات و معلومات تهم المواطن .
- اجراءات تراخيص السيارات-قانون المرور و اللوائح التنفيذية. 
- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث)
-الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)
 
 

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