10 خدمات اقتصادية و ارشادية يقدمها موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية

كتب عبد الرحمن سيد

انشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر" وتحتوى تلك البوابة على خدمات ارشادية و اقتصادية ومنها :

-سداد قيمة المخالفات

-سداد الضرائب و الرسوم

-سداد التأمين الإجبارى

-سداد رسوم توصيل المنازل

-شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى

-خدمة لتتبع جميع اللوحات و التى دخل المواطن للمزاد عليها.

-احصائيات و معلومات تهم المواطن .

- اجراءات تراخيص السيارات-قانون المرور و اللوائح التنفيذية.

- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث)

-الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)