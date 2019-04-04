1.3 مليار جنيهاً ايرادات مستهدفة لشركة دمياط لتداول الحاويات 2019 / 2020

كتب ـ عبد الحليم سالم

عقدت الجمعية العامة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى ،إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام لمناقشة مشروعات الموازنة التقديريةعن العام المالى 2019 / 2020 اليوم الخميس بمقر الشركة القابضة بالاسكندريةبرئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى"، حيث تقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل وقد تم مناقشة الموازنة التخطيطية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وتستهدف الشركة بحسب بيانها ،تداول عدد 1.035 مليون حاوية خلال عام الموازنة مقابل مليون حاوية متوقعة لعام 2018 / 2019 بنسبة نمو 3.5 % حيث تم تقدير إيرادات الشركة بنحو 1,370 مليار جنيه بنسبة نمو مستهدف فى العام المالى 2018 / 2019 بنسبة 16 % على الرغم من بدء اعمال التدعيم والتعميق بأستقطاع 30 % من أرصفة المحطة بالتناوب.. وتستهدف صافى ربح مبلغ 953 مليون جنيه.

كما تستهدف شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع خطط استثمارية بمبلغ 476 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 والتى تشمل مبلغ 240 مليون جنيه لمشروع التدعيم و تعميق الأرصفة.

ومبلغ 50 مليون جنيه لمشروعات الاحلال والتجديد لوسائل النقل والمنظومة الالكترونية للحاويات ، فضلاً عن دفعات مقدمة بمبلغ 186 مليون جنيه منها 170 مليون جنيه لشراء عدد (3) اوناش ساحه STS، ومبلغ 16 مليون جنيه لشراء عدد (3) ونش ساحه RTG.