‏صور.. محافظ المنوفية يشهد إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم

المنوفية -محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، فاعليات إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم بقرية العلياء بشبين الكوم، بحضور اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، والقيادات الشعبية والتنفذية ، بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر .

وصافح محافظ المنوفية الأطفال الأيتام، مبدياً سعادتة بوجودة وسطهم ومشاركته فرحتهم وإدخال البهجة على قلوبهم، ووجه الجميع بحسن معاملتهم وغرس الفرحة والأمل فى نفوسهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مؤكداً أنه يجب العمل على إدماجهم فى المجتمع وحل المشاكل التى تواجههم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، فضلا عن توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام طوال العام وليس يوماً واحداً فى العام.

فيما قدمت الطفلة روان رجب، شهادة تقدير بها عبارات شكر لمحافظ المنوفية نيابة عن جميع الأطفال الأيتام، كما حرص المحافظ ،على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الأطفال، وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على 150 طفل يتيم من أبناء قرية طه شبرا .



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (1)



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (2)



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (3)



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (4)



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (5)



إحتفال قرية طه شبرا بيوم الطفل اليتيم (6)