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وكالة إيطالية تشيد بحظر البحر الأحمر للبلاستيك

الخميس، 04 أبريل 2019 10:04 ص
وكالة إيطالية تشيد بحظر البحر الأحمر للبلاستيك البحر الأحمر
كتبت فاطمة شوقى
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أشادت وكالة "أنسا" الإيطالية بقرار محافظة البحر الأحمر بحظر استخدام البلاستيك بأشكاله المختلفة من أكياس وأدوات، وذلك فى المحلات العاملة بمجال الغذاء والصيدليات والمطاعم والفنادق والمراكب السياحية، وهذا سيؤدى بطبيعة الحال إلى حماية البيئة من التلوث، ما يؤثر إيجابيا على زيادة عدد السياح إلى مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن المحافظة لن تسمح بعد الآن بإنتاج الأكياس البلاستيكية، بسبب تعرض البيئة للضرر جراء استخدام البلاستيك، وأيضا للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

يذكر أنه فى عام 2017 دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبى لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.

ويشار إلى أن مصر تنتج 970 ألف طنا من نفايات البلاستيكية.


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