وقف مشرفى رخص المحلات والتنظيم بالإدارة الهندسية بالحسينية لتقصيرهم فى العمل

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بوقف كلٍ من "م.ع.ا" مشرف فني بقسم رخص المحلات، و"ع.ا.إ" مشرف فني بقسم التنظيم، التابعين للإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الحسنية، عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر، أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، لقيام الأول بالسير في إجراءات ترخيص لإقامة محطة غسيل سيارات وشحم، تابعة لإحدى شركات الزيوت مقامة بالمخالفة على أرض زراعية، صادر بشأنها قرار إزالة ولم ينفذ حتى تاريخه، ولإهمال وتقاعس الثاني وعدم إتخاذ أي إجراء قانوني حيال المواطن "ع.م.أ"، والذي قام بالإستيلاء وبناء أدوار علوية على المساكن التابعة لرئاسة المجلس ( ارض أملاك دولة) .

وكانت قد وردت معلومات لمحافظ الشرقية، تفيد بوقائع أهمال وتقاعس عن العمل لمشرفي قسمي الرخص والتنظيم التابعيين للإدارة الهندسية، برئاسة مركز ومدينة الحسينية، ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالمرور ومتابعة أعمال القسم الهندسي بالمركز، وتبين صحة ماورد من قيام المختصين برئاسة المركز، بالتلاعب في محررات رسمية عن عمد، بغرض تقنين وضع وإستخراج ترخيص لتوكيل لإحدى شركات الزيوت مقام بالمخالفة على أرض زراعية، صادر بشأنه قرار إزالة عام 2012 ولم ينفذ حتى تاريخه ، كما تبين عدم قيام المختصين برئاسة المركز بإتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء على العمارة رقم 1 بلوك 2 بصب الدور الثاني علوي وبناء الدور الثالث علوي، دون إتخاذ أي إجراء قانوني، والمبني مقام على مساكن أراضي أملاك دولة، تابعة لرئاسة مجلس مدينة الحسينية.

وبعرض ما إنتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة، من أعمال على المحافظ، أصدر قراراً بإيقاف مشرفي رخص المحلات والتنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الحسينية عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إنتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف .