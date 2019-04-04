وصول 3 آلاف رأس ماشية لميناء الإسكندرية ونشاط حركة السفن والبضائع

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 138 سفينة، تراكي علي الأرصفة 43 سفينة جاري تفريغهم منهم السفينة "آديسون" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 33 ألف طن قمح، والسفينة "هيلاس تاتيانا" قادمة من الأرجنتين وعلي متنها 30 ألف طن زيت صويا، والسفينة "أوديسا وان" قادمة من روسيا وعلي متنها 3 آلاف طن فحم، والسفينة "بومار أمب" قادمة من روسيا فرنسا وعلي متنها 33 ألف طن سيلاج، والسفينة "بار" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 33 ألف طن ذرة، والسفينة "ليدي راشا"، والسفينة "ماريونا" قادمتين من أوكرانيا وعلي متنهما 3 آلاف رأس ماشية، وتواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة، وعلي المخطاف الداخلي 11 سفينة منهم سفينة تشحن يوريا، و4 سفن تفرغ خشب.

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطًا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطاران سكة حديد محملين بــ3500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في إمبابة وبني سويف، وخرج من ميناء الدخيلة قطار واحد عليه شحنة فحم تزن 1500 طن متجه الي التبين، وخرج من الهاويس المالح بارجتان نهريتان محملتان بـ4 آلاف طن طفلة، كما تم دخول وخروج 12819 شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 978 ألف طن منهم 549 ألف طن قمح.

ووجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.