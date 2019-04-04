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وزير خارجية فنزويلا يزور سوريا الخميس

الخميس، 04 أبريل 2019 02:18 ص
وزير خارجية فنزويلا يزور سوريا الخميس الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات
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يقوم وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، بزيارة إلى دمشق، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع نظيره السورى وليد المعلم، ومن المتوقع أن يلتقى الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكر مصدر فى السفارة الفنزويلية بدمشق لوكالة "نوفوستى" الروسية أن أرياسا سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره وليد المعلم فى دمشق.

وسيصل أرياسا سوريا قادما من لبنان، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع نظيره اللبنانى جبران باسيل ونقل رسالة شفهية من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو حول الوضع فى بلاده إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون.

يذكر أن سوريا أكدت دعمها للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وأدانت تدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا.

 

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