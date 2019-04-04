وزير النقل يكلف ببيع تذاكر "واقف" بالقطارات المكيفة لتجنب تغريم الراكب

كتب رضا حبيشى

كلف المهندس كامل الوزير النقل اليوم الخميس هيئة السكة الحديد بعدم الامتناع عن بيع تذاكر للركاب بالقطارات المكيفة حتى إن تم حجز كافة مقاعد عربات القطارات، بحيث يتم حجز التذاكر للراكب فى حالة اكتمال حجز مقاعد القطار والتدوين على التذاكر عبارة "واقف".

وطالب الوزير على هامش زيارته اليوم لورش كوم أبو راضى ببنى سويف مكاتب الحجز على مستوى المحطات بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه التعليمات، بحيث يستطيع كافة الركاب الحصول على تذاكر السفر بما يساهم فى زيادة إيرادات السكة الحديد، على ألا يجوز لحامل التذاكر المدون عليها واقف الجلوس على كراسى طوال الرحلة.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن هذا التكليف سيرفع عن الراكب دفع الغرامة التى تصل لـ 30 جنيها بقطارات الـ vip و20 جنيها بالقطارات المكيفة الأسبانى والفرنساوى، حيث سيقوم الراكب بشراء هذه التذاكر من شباك الحجز قبل استقلال القطارات لأنه إذا انتظر لشرائها داخل القطار سيظل واقفا طوال الرحلة إضافة إلى دفع الغرامة المقررة.