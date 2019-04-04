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وزير النقل لكمسارى ببنى سويف: لما نحقق الأرباح نبقى نفكر فى توزيع الغنائم

الخميس، 04 أبريل 2019 01:37 م
وزير النقل لكمسارى ببنى سويف: لما نحقق الأرباح نبقى نفكر فى توزيع الغنائم المهندس كامل الوزير خلال جولة تفقدية
بنى سويف أيمن لطفى
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تجول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمحطة بنى سويف، وقال لأحد مشرفى القطارات "كمسارى باب": "أنتم بتحصلوا على الحافز كبقية الموظفين، ويجب ألا تستعجلوا الزيادات قبل أن نقضى على التهرب من الدفع، ولما نحقق الأرباح هنبقى نفكر فى توزيع الغنائم".

 

وأضاف وزير النقل خلال الجولة برفقة محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان: "لن نعطى للمتكاسل حافزًا، والأولوية فى العطاء للمنتج مطالبا بضرورة توجيه الكمسارية للركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر بدلا من إجبارهم على قطع تذكره بالغرامة طالما لم يركب القطار بعد".

 


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