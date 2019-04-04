وزير النقل لعمال الورش ببنى سويف: عايز عربيات القطارات تخرج أحدث مما كانت عليه

بنى سويف أيمن لطفى

قال وزير النقل الفريق كامل الوزيرى للعاملين بورش كوم أبو راضى بمركز الواسطى شمال بنى سويف: "عايز عربيات القطارات تخرج بالمستوى المطلوب وأحدث مما كانت عليه".

وجاء ذلك خلال زيارته ومحافظ بني سويف المستشارهاني عبد الجابر لورش عمرات عربات الركاب لقطارات السكة الحديد بكوم أبوراضي بمركز الواسطى شمال المحافظة، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لمحافظة بني سويف، والتي بدأها صباح اليوم بتفقد محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف العاصمة، حيث تجول الوزير والمحافظ داخل مكونات وأقسام الورش لمتابعة سير منظومة العمل بها، وتفقدا بعض العربات الجاري صيانها ورفع كفاءتها، واستمع الوزير والمحافظ لمطالب ومقترحات العاملين بالورش من مهندسين وفنيين وعمال، لتطوير منظومة العمل ودعمها باحتياجاتها الفنية، ضمن خطة الدولة لتحقيق نقلة نوعية في مرفق السكة الحديد، كما استمعا لمطالب بعض العمال بالورش والتى تشمل زيادة الحوافز، حيث وعد الوزير بالعمل على تلبيتها والدفع بكل جهد نحو النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وكان المحافظ قد استقبل وزير النقل صباح اليوم بمحطة السـكة الحـديد ببني سويف في زيارة تفقدية للمحطة وورش أبو راضى، حيث وصل الوزير إلى محطة سكة حديد بني سويف مستقلاً أحد القطارات قادما من القاهرة، ضمن جولات الوزير لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات بهذا المرفق الحيوي الذي يتعامل معه ملايين الركاب يوميا\.

كما شهد الوزير والمحافظ بياناعمليا على استخدام منظومة الاطفاء على رصيف المحطة، ثم تفقد الوزير والمحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان محطة السكة الحديد والتى تشمل تطوير إعادة تخطيط الميدان مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التي تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتي سببت إعاقة في الحركة المرورية، علاوة على عمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج)، والتي ستعتبر تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.