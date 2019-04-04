وزير الكهرباء يستعرض جهود شركة مصر الوسطى وخطة تطويرها

كتبت رحمة رمضان

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، واستعرض المهندس رأفت حسين إبراهيم شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقريراً أشار فيه إلى إنجازات الشركة والتى تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد ) موضحاً عدد من الانجازات التى نجحت الشركة فى تحقيقها خلال عام 2018/ 2019 حتى تاريخه.



ففى محافظة الفيوم أوضح شمعه أن بلغ عدد المشتركين بالمحافظة حوالى (690870 ) مشترك ،



وأشار أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (444.3) مليون جنيه حيث تم إنشاء عدد (4) لوحة توزيع واحلال عدد(2) لوحة توزيع ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 244 كم كابلات و(4) كم خطوط هوائية.



كما تم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض لتنفيذ حوالى 106 كم كابلات وموصلات معزوله ، وتم تركيب عدد (129) محول جديد لاحلال ورفع قدرة ( 516) محول.



كما تم تنفيذ خطة الدولة لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (59) عملية باجمالى تكلفة 43.8 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (31) عملية فى عام 2018/2019 باجمالى تكلفة 29.7 مليون جنيه كمرحله ثانية وجارى تنفيذها .



وحول محافظة بنى سويف أضاف شمعه أن عدد المشتركين بالمحافظة بلغ حوالى (737310 ) مشترك .



كما أضاف أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (258.5) مليون جنيه وذلك لإحلال (1) لوحة توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 59 كم كابلات و(35) كم خطوط هوائية .



كما تم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 62 كم كابلات وموصلات جهد منخفض ، وعدد (73) محول جديد لاحلال ورفع قدرة عدد ( 292) محول .



هذا وتم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (54) عملية باجمالى تكلفة 41.3 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (30) عملية فى عام 2018/2019 باجمالى تكلفة 30 مليون جنيه كمرحله ثانية جارى تنفيذها.



وعن محافظة المنيا والتى بلغ عدد المشتركين فيها حوالى (1.268) مليون مشترك تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (481.6) مليون جنيه حيث تم انشاء عدد (5) لوحة توزيع ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 175 كم كابلات و(97) كم خطوط هوائية ،



وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 165 كم كابلات وموصلات معزوله ، وعدد (130) محول جديد لاحلال ورفع قدرة عدد ( 520) محول .



كما تم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (47) عملية باجمالى تكلفة 44.836 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (35) عملية باجمالى فى عام 2018/2019 تكلفة 35مليون جنيه كمرحله ثانية جارى تنفيذها .



وفى محافظة اسيوط والتى بلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.072) مليون مشترك تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (366.1) مليون جنيه لانشاء عدد (6) لوحة توزيع واحلال عدد(2) لوحة توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 277 كم كابلات و(27) كم خطوط هوائية ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 298 كم كابلات وموصلات جهد منخفض ، وعدد (155) محول جديد لاحلال ورفع قدرة عدد ( 620) محول .



وتم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (47) عملية باجمالى تكلفة 47.245 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (26) عملية باجمالى فى عام 2018/2019 تكلفة 34.2 مليون جنيه كمرحله ثانية جارى تنفيذها .



وحول محافظة الوادى الجديد أوضح شمعه أن عدد المشتركين بالمحافظة بلغ حوالى (100420) مشترك .



وأضاف أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (109) مليون جنيه وذلك لإنشاء عدد (1) لوحة توزيع ، وتنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 55 كم كابلات و(190) كم خطوط هوائية .



كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 61 كم موصلات جهد منخفض ، وعدد (21) محول جديد جديد لاحلال ورفع قدرة عدد ( 105) محول .



وتم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (12) عملية باجمالى تكلفة 4.47 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (14) عملية فى عام 2018/2019 باجمالى تكلفة 5,4 مليون جنيه كمرحله ثانية جارى تنفيذها .



وتأكيداً على إهتمام قطاع الكهرباء على رفع مستوى الخدمات أوضح شمعه أن الشركة تسعى إلى رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك



واضاف شمعه أنه استكمالاً لخطة الشركة لتطوير مراكز خدمة العملاء وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة ، وتم تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات منها تفعيل منظومة الشباك الواحد ويقدم البرنامج عدد 23 خدمة تم ميكنتها جيدا عن طريق شباك واحد للتيسير على المواطن للتعامل مع موظف وشباك واحد وتم وضع لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة .



كما تم إعداد برنامج لميكنة الخزينة بهدف ميكنة تحصيل الإيرادات المختلفة من خلال ميكنة الخزينة لسهولة وسرعة تأدية الخدمة للمشتركين وتحقيق الرقابة المالية على المتحصلات النقدية 0



كما أكد شمعه أنه فى إطار جهود الشركة للحد من شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير فقد تم وضع نظام لضبط القراءات من خلال البدء فى تنفيذ برنامج لميكنة قراءات العدادات باستخدام اجهزة التابلت والذى سيتم تعميمه على مستوى جميع شركات التوزيع ، وتم التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين ، وكذلك الالتزام التام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المشتركين سواء تركيب جديد او استبدال العدادات ، كما تقوم عدد من اللجان التابعة للشركة بالمتابعة المستمرة لعمل مسح شامل بالهندسات لصغار المشتركين لحصر التراكمات والابلاغ عن المخالفات و السرقات والعدادات العاطلة وحصر المغلق والمؤجل على الطبيعة ، ويتم الرد الفورى والسريع على جميع شكاوى المواطنين وخاصة خدمة ( 121 ) والمنفذ بمعرفة شركة exceed 0



وأوضح أنه يتم إستخدام تقنيات حديثة للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة حيث تم تشغيل خدمة شركة فورى دهب لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع كمنافذ جديدة للتيسير على المواطنين ، وتوفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء الكترونيا عن طريق الفيزا كارت أو السداد بحساب الشركة طرف البنك الأهلى وكذا بنك قطر الاهلى الوطنى نقداً من خلال اتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلومات www.meedco.gov.com ، هذا وتم الانتهاء من تركيب عدد (2510 ) عداد ذكى .



ويتم أيضاً تطوير الخدمات التجارية المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات وذلك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهرياً وعرض فاتورتين سابقتين ، نشـر ثقـافة ترشيد الطـاقة وتـوعية المشتـركين عن الطـرق السليمـة لاستخدام الأجهزة الكهربائية والتوسع فى تركيب اللمبات الليد ، استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة ، إدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة او موقع حماية المستهلك شهريا.



